Ednaldo Rodrigues é reeleito presidente da CBF como candidato único

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF - Foto: (FOTO: MAURO PIMENTEL / AFP)

Atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o baiano Ednaldo Rodrigues foi reeleito por aclamação, na manhã desta segunda-feira, 24, na Assembleia Geral da entidade. O dirigente foi o único candidato à presidência e seu novo mandato começará em março de 2026 e vai até março de 2030.

O mandatário recebeu votos favoráveis de todas as 27 federações, de todos os 20 clubes da Série A e também dos 20 times da Série B, sendo reeleito com 100% dos votos do colégio eleitoral. Vale mencionar que ele tem direito a mais uma reeleição, portanto, pode ficar ficar até 2034.

Ednaldo assumiu o poder em junho de 2021, na época, provisóriamente. O dirigente se apresentou após o afastamento de Rogério Caboclo, após as acusações de assédio sexual e moral.



Na chapa “Por um Futebol Mais Inclusivo e Sem Discriminação de Qualquer Natureza”, Ednaldo Rodrigues tem como vice-presidentes os seguintes nomes: Ricardo Nonato Macedo de Lima, Reinaldo Rocha Carneiro Bastos, Gustavo Oliveira Vieira, Gustavo Dias Henrique, Ednailson Leite Rozenha, Antônio Roberto Rodrigues Góes da Silva, Leomar de Melo Quintanilha e Rubens Renato Angelotti.

Campeão do mundo com a Seleção Brasileira, o ex-atacante Ronaldo chegou a declarar sua candidatura à presidência, mas anunciou sua desistência por falta de apoio das federações.