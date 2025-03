Dorival confirma seis mudanças na Seleção para enfrentar a Argentina

Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira - Foto: Reprodução | CBF TV

Após ter quatro desfalques na vitória contra a Colômbia, o técnico Dorival Júnior será obrigado a mexer no time titular da Seleção Brasileira para enfrentar a Argentina, nesta terça-feira, às 21h, no Monumental de Núnez, em Buenos Aires. Além das alterações forçadas, o treinador fará mais duas substituições por opção.

Cortados, o goleiro Alisson e o meio-campista Gerson deixam a equipe, assim como o zagueiro Gabriel Magalhãs e o volante Bruno Guimarães, que estão suspensos. Vanderson e João Pedro, que iniciaram entre os 11 iniciais na partida contra os colombianos, foram barrados e começam o confronto diante dos argentinos no banco de reservas.

Bento, André, Murillo, Joelinton, Wesley e Matheus Cunha foram os escolhidos para começarem na equipe titular. A escalação foi montada durante o treinamento do último domingo, onde Dorival ainda testou começar com Savinho, mas Matheus Cunha ganhará a oportunidade.

O Brasil deve ir a campo com: Bento, Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton e Raphinha; Vini, Rodrygo e Matheus Cunha.

"Temos quatro mudanças necessárias e já definidas. Estamos fazendo duas para a abertura da partida. O Matheus Cunha que está entrando na função do João (Pedro) e o Wesley na função do Vanderson. Os demais foram em razão de perdas que tivemos na última apresentação. Com seis possíveis mudanças, tenho certeza que teremos uma equipe que vai estar preparada para fazer um grande jogo contra um grande adversário que merece todo o nosso respeito", explicou o treinador.

Terceiro colocado nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 com 21 pontos, a Seleção Brasileira enfrentará a Argentina, líder da competição com 28 pontos.