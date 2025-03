Ednaldo Rodrigues oficializa candidatura única à presidência da CBF

Ednaldo Rodrigues registra chapa única para CBF - Foto: MAURO PIMENTEL

Com apoio unânime das 27 federações estaduais e respaldo da maioria dos clubes das Séries A e B, Ednaldo Rodrigues registrou, na noite desta quarta-feira, 19, sua candidatura à reeleição como presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Sem concorrentes, ele disputará o pleito marcado para a próxima segunda-feira, 24, às 10h30, para um novo mandato que abrangerá o período de 2026 a 2030.

A chapa, nomeada “Por um Futebol Mais Inclusivo e Sem Discriminação de Qualquer Natureza”, conta com Ednaldo como presidente e oito vice-presidentes: Gustavo Dias Henrique, Ricardo Nonato Macedo de Lima, Reinaldo Rocha Carneiro Bastos, Gustavo Oliveira Vieira, Ednailson Leite Rozenha, Antônio Roberto Rodrigues Góes da Silva, Leomar de Melo Quintanilha e Rubens Renato Angelotti.

Ao oficializar sua candidatura, Ednaldo destacou a legitimidade do processo eleitoral e o alinhamento com diretrizes da Fifa, Conmebol e o estatuto da própria CBF. “Foi uma união democrática, um processo eleitoral que segue um rito estabelecido pela Fifa, Conmebol e CBF, dentro do seu estatuto, e para o qual tivemos significativas subscrições. Foram 27 federações e também 13 clubes da Série A e 13 clubes da Série B. Com isso, a gente vai procurar fazer um mandato que busque cada vez mais o fomento do futebol brasileiro, lutando pela purificação desse futebol e pela inclusão social e principalmente no combate ao racismo e a todo tipo de discriminação”, afirmou.