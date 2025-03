Mistério revelado: Brasil está escalado para enfrentar a Colômbia

João Pedro será titular no jogo contra a Colômbia - Foto: Staff Images | CBF

Apesar do mistério mantido pelo técnico Dorival Júnior na entrevista coletiva desta quarta-feira, 19, a Seleção Brasileira está definida para o confronto contra a Colômbia, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O treinador optou por não divulgar a formação titular, mas o treino realizado no estádio Mané Garrincha confirmou a equipe que entrará em campo.

De acordo com o portal ge, o atacante João Pedro, sem surpresas, foi testado como titular na atividade e começará a partida. O restante do time seguiu o previsto, com Alisson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães, Gerson, Rodrygo e Raphinha; Vini Jr. e João Pedro.

No treino, os titulares participaram de um exercício tático sem adversários, enquanto os reservas focaram em jogadas de bola parada. Na segunda parte do treinamento, os papéis foram invertidos: os onze iniciais treinaram faltas e escanteios, enquanto os suplentes realizaram um trabalho tático.

Atualmente na quinta posição das Eliminatórias Sul-Americanas, o Brasil pode terminar a Data Fifa na vice-liderança ou cair para a sétima colocação, dependendo dos resultados das demais seleções. O duelo contra a Colômbia acontece nesta quinta-feira, às 21h45, no Mané Garrincha. Na terça-feira seguinte, a equipe enfrenta a Argentina, no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.