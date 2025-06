Erivaldo Oliveira é efetivado como técnico do Jequié para a Série D

Erivaldo Oliveira está oficializado como técnico do Jequié - Foto: Ascom / Jequié

A diretoria do Jequié confirmou nesta sexta-feira, 30, a efetivação de Erivaldo Oliveira como técnico da equipe principal para o restante da temporada 2025. O treinador, de 43 anos, já comandava o time de forma interina no lugar de Alysson Oliveira e agora assume de forma definitiva o cargo.

Esta será a terceira passagem de Erivaldo pela ADJ. Ele integrou a comissão técnica campeã da Série B do Campeonato Baiano em 2023 e, em 2024, teve papel importante na campanha que levou o Jequié às semifinais do Baianão, além de comandar a equipe sub-20 no estadual da categoria.

Efetivado após um empate com o Barcelona de Ilhéus e uma vitória contra o Lagarto, Erivaldo conquistou a confiança da diretoria pela boa resposta em campo e pelo conhecimento do elenco e da filosofia do clube.

Com passagens por clubes como Sete de Setembro-AL, Canaã-BA e Santa Maria-DF, o treinador acumula experiência no cenário regional e possui a Licença B da CBF Academy, que o habilita para dirigir equipes em competições oficiais da entidade.

O Jipão volta a campo pela quarta divisão nacional no próximo domingo, 1, às 16h, contra o lanterna Penedense, fora de casa, no Estádio Alfredo Leahy, em Penedo-AL, pela 7ª rodada.