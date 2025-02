Jequié anuncia a demissão do técnico Betinho

Betinho deixa o comando do Jequié - Foto: Divulgação / @adjequieoficial

Logo após a derrota por 3 a 1 para o Bahia, a diretoria do Jequié confirmou a demissão do técnico Betinho nesta quinta-feira, 30.

O auxiliar Ricardo Gomes Filho também foi desligado. Essa é a terceira mudança de comando durante a disputa do Campeonato Baiano de 2025.



No comunicado oficial, a diretoria da ADJ agradeceu ao profissional pelo trabalho realizado e já mira a busca de um substituto para a sequência da temporada. O assistente técnico Erivaldo Oliveira vai comandar o time de forma interina.

A equipe volta a campo fora de casa contra o Porto, no próximo domingo, 2, no Estádio Municipal Agnaldo Bento, em Porto Seguro.

O Jipão é o 7º colocado na tabela de classificação do Baianão, com cinco pontos ganhos, com uma vitória, dois empates e duas derrotas no certame.