Escola de Arbitragem Wilson Paim é lançada pela FBF

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) lançou a Escola de Arbitragem Wilson Paim na noite desta segunda-feira, 21, no auditório da UniFTC, em Salvador. O principal objetivo é formar novos profissionais de arbitragem com conhecimentos técnicos e preparação física de excelência para servir ao futebol baiano e brasileiro.

O projeto é realizado em parceria com a Sport Connection e a UniFTC, e conta com apoio da Alpha Fitness e do Grupo Max Forte. O nome escolhido é uma homenagem a Wilson do Espírito Santo Paim, um dos maiores colaboradores do futebol da Bahia e que fez história na arbitragem brasileira. Foram décadas atuando como árbitro assistente, até sua aposentadoria, em 1998, num clássico Ba-Vi.

Após a aposentadoria, ele passou a contribuir com a arbitragem e o futebol fora de campo ao ingressar na Comissão Estadual de Árbitros de Futebol da Bahia. Três anos depois, em 2001, Paim assumiu a presidência da Ceaf-BA. Foram 15 anos à frente da comissão, até que em 2016, Wilson Paim passou a ser presidente de honra da Ceaf-BA, função que exerceu até o seu falecimento, em 28 de novembro de 2021, aos 79 anos.

“Estou feliz por conseguirmos tirar o projeto do papel e muito emocionado por poder homenagear meu amigo Wilson Paim, uma pessoa íntegra, com uma carreira brilhante e querida por todos. Convivi com Paim durante cerca de 20 anos, diariamente, e só tenho a agradecer a Deus por isso. Foi uma das pessoas mais fantásticas que conheci e merece esse reconhecimento por tudo que fez pela arbitragem brasileira", disse Ricardo Lima, presidente da FBF.

O curso contará com um corpo docente experiente e qualificado, com instrutores da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol da Bahia (Ceaf-BA). A rede de ensino superior cederá sua estrutura física e centro de treinamentos para as aulas físicas e práticas, além de uma equipe multidisciplinar, composta por fisioterapeutas, profissionais de educação física, psicólogos, nutricionistas e dentistas, que estarão à disposição dos alunos durante todo o curso.

A primeira turma da Escola de Arbitragem Wilson Paim iniciará suas atividades no mês de novembro e terá duração de um ano. Detalhes como edital e ficha de inscrição serão publicados no site oficial da FBF nesta terça-feira, 22. Para maiores informações, os interessados podem entrar em contato com o Departamento de Arbitragem da entidade, por meio dos contatos (71) 3321-0448 e [email protected].