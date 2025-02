Especulado no Bahia, Tiago Volpi encaminha acerto com clube da Série A

Tiago Volpi, goleiro do Toluca - Foto: Divulgação | Toluca

Um dos goleiros que foram especulados no Bahia nesta janela de transferências, Tiago Volpi tem acerto encaminhado para retornar ao futebol brasileiro após atuar no Toluca, do México, nas últimas temporadas. O atleta possui negociações avançadas para reforçar o Grêmio neste ano.

Mesmo tendo contrato com a equipe mexicana até junho deste ano, o goleiro deve ter saída facilitada para o clube gaúcho. De acordo com o GE, Volpi se animou com a possibilidade de retornar à disputar o Campeonato Brasileiro.

No Toluca desde 2022, o jogador teve uma passagem marcante pelo São Paulo, que rendeu um título do Campeonato Paulista ao clube. Vale mencionar também que, além de Volpi, o histórico Keylor Navas, ex-Real Madrid, também foi especulado para reforçar o Grêmio nos últimos dias.