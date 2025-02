Ex-jogador avalia Ceni como "autoritário", mas elogia: "Fora do comum"

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O técnico do Bahia, Rogério Ceni, é frequentemente avaliado como "exigente" pelos jogadores que já trabalharam juntos com o treinador. Dessa vez, foi a vez do ex-atacante Wellington Paulista criticar a forma de trabalho do comandante, se referindo a ele como "autoritário".

Leia mais:

>> Ramos Mingo tem nome publicado no BID e pode estrear pelo Bahia

>> Imprensa chilena aponta surpresa com Vargas no Vitória: "Clube modesto"

>> FBF anuncia alterações em quatro jogos da dupla Ba-Vi no Baianão

Wellington Paulista foi comandado por Rogério Ceni enquanto os dois atuavam juntos pelo Fortaleza, em 2019 e 2020. O ex-jogador, no entanto, também elogiou o treinador, analisando que "não tem igual" quando se refere à treinamentos.

"Ele é autoritário e 'mandão', mas é um dos melhores treinadores com quem eu já trabalhei. Trabalho técnico, tático, ele não repete um treinamento, por exemplo. Os exercícios físicos com bola era um dos melhores que eu já fiz. Tecnicamente e táticamente eu nunca vi igual, ele é fora do comum", disse o ex-jogador.

Wellington Paulista é um dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. Além do Fortaleza, o ex-jogador também defendeu o Cruzeiro, Botafogo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Chapecoense e América-MG.