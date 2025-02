Ex-atacante do Vitória é o novo reforço do Barcelona de Ilhéus

Lúcio Maranhão estava no River-PI antes de chegar ao Barça de Ilhéus - Foto: Maria Vitória /River A.C.

O Barcelona de Ilhéus segue reforçando o elenco para a temporada 2025. O clube acertou a contratação do experiente centroavante Lúcio Maranhão, ex-Vitória, que estava no River-PI.

O nome do jogador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o registro nacional de jogadores. Com isso, ele está apto para estrear pela Onça Pintada e está a disposição do técnico Adriano de Souza.

Lúcio Maranhão tem 36 anos e começou no futebol no Horizonte-CE. Teve grande destaque quando atuou no Asa-AL, onde fez mais de 40 gols em 2013.

Ele teve passagem frustrante pelo Vitória, onde não balançou as redes. No futebol brasileiro, Lúcio Maranhão jogou por Figueirense, Fortaleza, CRB, dentre outras equipes.

No futebol internacional, o atacante teve passagens por Arouca-POR, Elazigspor-TUR e em Israel, onde defendeu o tradicional Hapoel Tel Aviv e mais cinco equipes do país.