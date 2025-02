Influenciador é proibido pela Justiça de ir a jogos do Bahia na Fonte

Influenciador Ciro Alexandre se envolveu em confusão com atendente na Arena Fonte Nova - Foto: Divulgação

O influenciador digital Ciro Alexandre está proibido pela Justiça de assistir a jogos do Bahia na Arena Fonte Nova. O juiz Moacyr Pitta Lima Filho assinou a liminar que tem validade inicial por três meses.

Por conta da acusação de agressão a uma atendente do Centro de Atendimento ao Sócio (CAS), no dia 8 de dezembro, na última rodada do Brasileirão 2024,

Ciro foi expulso do quadro de sócios do Esquadrão de Aço e foi alvo de uma ação judicial do clube.

Leia mais:

>> Ba-Vi 500: saiba quem leva a melhor no retrospecto do clássico

>> Bahia tem interesse em goleiro da seleção costarriquenha

>> Vitória acerta com Carlinhos e segue interessado em atacante do rival

Em dias de jogos do Bahia, Ciro Alexandre irá se apresentar no Batalhão Especial de Policiamento de Eventos (BEPE), da Polícia Militar (PM-BA), duas horas antes dos jogos e liberado duas horas depois pelas autoridades policiais.

Ainda segundo a decisão, o influenciador terá que manter a distância de pelo menos 200 metros da funcionária, da sua casa e seu do local de trabalho. Ciro está proibido de manter contato com a profissional independente do meio de comunicação.

“As medidas aventadas são de natureza pessoal e visam evitar futuras investidas pelo requerido, não apenas contra a requerente, mas também de outro colaborador que esteja na bilheteria da Arena, de modo a também preservar o serviço de acesso de torcedores ao estádio”, diz a decisão do magistrado.