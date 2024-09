Ex-Bahia, nome de Renato Paiva ganha força para assumir o Benfica

Renato Paiva na época do Bahia - Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

Após a saída do técnico Roger Schmidt do comando do Benfica, o clube português está analisando as opções para a vaga em aberto. Um dos nomes cogitados é o do ex-treinador do Bahia, Renato Paiva, atualmente no Toluca, do México. A informação é da imprensa mexicana.

Renato Paiva está no Toluca desde o final de 2023. Na ocasião, ele estava sem clube após ter entregado o cargo de treinador do Bahia, em setembro. Ele ainda não conquistou títulos no México, mas sua equipe está invicta na atual edição do Campeonato Mexicano, com quatro vitórias e dois empates em seis jogos.

Caso Renato Paiva decida retornar ao seu país de origem, terá a oportunidade de treinar o time principal do clube onde começou como treinador pela primeira vez. O comandante treinou nas categorias de base e a equipe B do clube português.