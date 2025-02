Ex-goleiro do Flamengo anuncia aposentadoria após fim de contrato na Europa

Diego Alves em campo pelo Flamengo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Nove meses após deixar o Celta de Vigo, da Espanha, o goleiro Diego Alves comunicou sua aposentadoria do futebol. Ídolo do Flamengo, onde atuou entre 2017 e 2022, o brasileiro é o maior pegador de pênaltis do Campeonato Espanhol. Por lá, defendeu cobranças de nomes como Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Revelado pelo Atlético-MG, Diego Alves lembrou dos clubes por onde passou, da Seleção Brasileira, e definiu a carreira como uma “trajetória inesquecível”, em post publicado em sua conta oficial no Instagram.

Hoje encerro um ciclo, oficialmente, que começou como um sonho de criança e se transformou em uma trajetória inesquecível Diego Alves - ex-goleiro

Pelo Flamengo, foram 217 partidas e 11 títulos conquistados: duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e três estaduais.

Confira o comunicado na íntegra:

"Cada clube por onde passei teve um papel único em minha jornada: no Botafogo-SP, me profissionalizei; no Atlético-MG, dei meus primeiros passos no futebol profissional; no Almería e no Valencia vivi momentos extraordinários que me fizeram crescer no futebol europeu, onde, em 10 anos, me tornei o recordista de defesas de pênaltis da LaLiga;

Representar a Seleção Brasileira foi a realização de um sonho. Estar em campo com a camisa do meu país me permitiu vivenciar o futebol em seu mais alto nível e compartilhar momentos únicos com os melhores atletas do mundo; no Flamengo, tive a honra de conquistar títulos e defender com orgulho uma das maiores torcidas do mundo, e no Celta de Vigo , tive uma breve, mas importante passagem, que me permitiu voltar à LaLiga após 5 anos.

Hoje encerro um ciclo, oficialmente, que começou como um sonho de criança e se transformou em uma trajetória inesquecível.

Aos treinadores que acreditaram em mim, aos companheiros de time que dividiram o campo comigo, às torcidas que vibraram comigo em cada defesa, a todos que contribuíram para a minha trajetória: vocês foram parte essencial dessa história e estarão sempre em meu coração".