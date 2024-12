Ex-presidente da FBF morre aos 83 anos em Salvador

Márcio Matos de Oliveira, ex-presidente da Federação Bahiana de Futebol - Foto: Reprodução / Arquivo da família

O futebol baiano perdeu, nesta quarta-feira, 27, um de seus importantes nomes históricos. Márcio Matos de Oliveira, ex-presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), faleceu aos 83 anos no Hospital São Rafael, em Salvador, após sofrer uma parada cardíaca em decorrência de problemas renais.

Matos de Oliveira esteve à frente da FBF no final da década de 70 e início dos anos 80, período em que a entidade vivenciou importantes momentos para o futebol estadual. Além de sua atuação no esporte, o ex-dirigente tinha uma carreira consolidada como advogado.

A FBF, por meio de uma nota oficial assinada pelo atual presidente Ricardo Lima, lamentou a perda e se solidarizou com a família do ex-dirigente, destacando seu legado na administração da entidade e sua contribuição para o desenvolvimento do futebol baiano.

Confira abaixo a nota completa da Federação Bahiana de Futebol:

"Consternada com o falecimento do Sr. Márcio Matos de Oliveira, advogado e ex-presidente da Federação Bahiana de Futebol, a Diretoria desta entidade se solidariza neste momento de dor e tristeza com seus familiares e amigos.

Em virtude deste sentimento, o presidente da FBF determina que no jogo Vitória x Fortaleza, válido pelo Campeonato Brasileiro Série A - Edição 2024, a ser realizado em 1º de dezembro, seja obedecido um minuto de silêncio em homenagem póstuma.

Nossos sinceros sentimentos, aos familiares e amigos. Por fim, enviamos os nossos votos de apreço e elevado respeito.

Cordialmente,

Ricardo Nonato Macedo de Lima

Presidente"