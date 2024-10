Ex-técnico do Flamengo sonha em treinar a Seleção Brasileira: "É uma ambição"

Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Apesar de não vencer a Copa do Mundo desde 2002 e acumular fracassos nos últimos anos, a Seleção Brasileira segue com respaldo no mundo do futebol. Treinar a Amarelinha ainda é o sonho de muitos treinadores ao redor do mundo, inclusive do português Jorge Jesus, que fez sucesso no Flamengo entre 2019 e 2020.

O técnico de 70 anos revelou que é uma ambição comandar a Seleção Brasileira, mesmo sabendo que é uma situação que não deve acontecer, já que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não contrata treinadores estrangeiros.

"A seleção brasileira é diferente, claro que é uma ambição, não nego. Mas será difícil. No Brasil, dificilmente um treinador estrangeiro entra na seleção, acho eu. Pode ser que mude, mas dificilmente acontecerá. Eles não querem que um treinador estrangeiro, seja quem for, treine a seleção do Brasil", disse ao jornal português A Bola.

"Se for um estrangeiro penso que serei aquele que poderei estar mais perto, porque só de torcedores do Flamengo são 50 milhões. Mas, não quero fazer um cenário com aquilo que possa acontecer na minha carreira. Porque foi sempre assim que eu pautei a minha carreira: o futebol é dia-a-dia", complementou.

Atualmente, Jorge Jesus comanda o Al-Hilal, da Arábia Saudita, onde está na sua segunda temporada. Por lá, venceu a liga saudita, duas supertaças e uma Copa do Rei. Ao todo, são 67 jogos e 57 vitórias no comando da equipe.