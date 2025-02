Ex-treinador do Liverpool é sondado para assumir o Botafogo

Rafa Benítez ao comando do Celta de Vigo - Foto: Celta de Vigo

Após a saída do português Arthur Jorge, o Botafogo segue na busca de achar um substituto. Entre os nomes sondados, o espanhol Rafa Benítez é o favorito de John Textor, dono da SAF do Glorioso, que está sem técnico desde o dia 3 de janeiro.

Aos 64 anos, o treinador tem vasta experiência em futebol europeu, já tendo comandado Valência, Liverpool, Real Madrid, Chelsea, Inter de Milão, Everton, Newcastle e Celta de Vigo, sua última equipe. Na carreira, já conquistou títulos como Champions League (2x), La Liga (2x), Mundial de Clubes, Copa da Inglaterra e Copa da Itália.

Segundo o GE, o Botafogo já entrou em contato com o treinador, mas as negociações salariais e o tempo de contrato ainda não foram tratados. O espanhol seria o nome ideal para o projeto do alvinegro, que busca aliar intensidade do trabalho europeu ao talento dos jogadores sul-americanos.

Em segundo plano, o Glorioso também tem interesse no português Vasco Matos, do Santa Clara, e no argentino Tata Martino, que está livre no mercado. O sul-americano, por sua vez, descartou assumir o clube.