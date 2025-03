Ex-Vitória comemora demissão de técnico do Mirassol: "Vai com Deus"

Zeca, lateral do Mirassol - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um comentário inusitado chamou a atenção nas redes sociais do Mirassol, clube paulista que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro neste ano. Após a equipe oficializar a demissão do treinador Eduardo Barroca nesta sexta-feira, 21, o lateral Zeca, campeão da Série B e do Baianão pelo Vitória, comemorou a decisão tomada pela diretoria na publicação oficial do time.

"Obrigado. Vai com Deus, tchau", escreveu o jogador minutos antes do comentário ser ocultado da postagem. Pelo Rubro-Negro, o lateral conquistou o título da segunda divisão de 2023 e do Baianão de 2024, antes de se transferir ao clube paulista em julho do ano passado.

Zeca, lateral do Mirassol, na postagem do clube, no Instagram, que comunicava a demissão do técnico Eduardo Barroca:



"Obrigado. Vai com Deus, tchau". pic.twitter.com/zkFLbm3eEi — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) February 22, 2025

Técnico rodado entre equipes que disputam a segunda divisão do Brasileirão, Barroca chegou ao Mirassol no final do ano passado e foi contratado para comandar a equipe na histórica disputa inédita na primeira divisão.

Sob comando do treinador, o clube conquistou a classificação para as quartas de final do Paulistão, mas encerrou a fase de grupos com uma sequência negativa de cinco jogos sem vencer, fato que resultou no desligamento do brasileiro.