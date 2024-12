Ex-volante deve assumir cargo de coordenador técnico do Mirassol

Paulinho durante sua passagem vitoriosa no Corinthians - Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Recém classificado para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2025, o Mirassol deve confirmar o ex-volante Paulinho como coordenador técnico da equipe. A oficialização deve ocorrer na próxima semana. A informação foi divulgada pelo portal ge.

Paulinho tem 36 anos e teve uma carreira vitoriosa quando atuou por Bragantino, Corinthians, Tottenham, Barcelona e seleção brasileira, onde disputou duas Copas do Mundo.

Essa será a primeira experiência dele em um cargo de gestão, onde será o responsável por ajudar na comunicação entre jogadores e a comissão técnica com a diretoria.

Mesmo antes de pendurar as chuteiras, Paulinho realizou cursos de gestão esportiva. Em junho ele viajou até a França e esteve com Tiago Scuro, CEO do Monaco. Ele tem no amigo que atua na Europa a sua principal referência.

Vale destacar que a primeira missão de Paulinho no cargo será difícil. começará na função com o objetivo de auxiliar a direção do Mirassol na contratação de um novo treinador, já que Mozart Santos fechou com o Coritiba.

Paulinho vai se despedir do gramados em dezembro

Paulinho vai reunir ex-companheiros dos clubes que ele passou para realizar um jogo de despedida. A partida está marcada para o dia 21 de dezembro, às 9h30, no estádio do Canindé, em São Paulo.