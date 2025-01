Falta de estádios prejudica times baianos no estadual; entenda

Visão aérea do Estádio Eliel Martins, a Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe - Foto: Divulgação | EC Jacuipense

Dentre as muitas dificuldades que os clubes baianos enfrentam para disputar o Baianão, a disponibilidade de um estádio para mandar seus jogos é uma das mais frequentes. O único clube do interior do estado com estádio próprio é o Bahia de Feira, que não está na elite. Na edição 2025 do estadual, por exemplo, três clubes sofrem com a impossibilidade de sediar partidas em seu município: Barcelona e Colo-Colo, ambos de Ilhéus, e Jacuipense, de Riachão do Jacuípe.

Ilhéus - Estádio Mário Pessoa

O Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, está inapto para receber jogos desde o fim de 2024, e os dois times da cidade precisam encontrar alternativas para as partidas como mandante no Baianão desta temporada. Na 2ª rodada, o Barcelona estreou “em casa” jogando na Arena Fonte Nova, em Salvador, contra o Jequié.

Sem poder contar com o Mário Pessoa, o município sofre com a perda de identidade esportiva e com o enfraquecimento da economia local, uma vez que uma partida na cidade movimenta hotéis, restaurantes e demais serviços. Já o clube acaba prejudicado por não poder contar com a força de seu torcedor, além de dificultar o entrosamento dos jogadores por terem que atuar em locais diferentes.

Os gastos do Barcelona com a logística para mandar partidas fora de Ilhéus ultrapassam os R$ 40 mil por jogo, de acordo com informações cedidas pelo clube ao Portal A TARDE. Esse valor contempla aluguel de estádio em outra cidade, além de transporte, hospedagem e alimentação para toda a delegação. Em nota enviada à reportagem, a Onça Pintada afirmou que “esses recursos poderiam ser direcionados ao desenvolvimento do time e à ações para fortalecer o esporte local”.

Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, durante a final da Série B do Baianão 2024 | Foto: Divulgação | Colo-Colo

O Barça ainda esclareceu que está trabalhando para obter apoio dos poderes executivo e legislativo municipal. O CEO Weliton Nascimento tem uma reunião agendada para os próximos dias com o prefeito Valderico Júnior e o vereador Neto da Saúde, com o objetivo de unir esforços e encontrar uma solução definitiva.

Essa questão vai muito além do Barcelona ou do Colo-Colo. Trata-se de valorizar o esporte e fortalecer o nome da cidade de Ilhéus no cenário estadual e nacional Barcelona - de Ilhéus

Riachão do Jacuípe - Estádio Eliel Martins

Em Riachão do Jacuípe a situação é parecida e o Jacuipense não pode contar com o Estádio Eliel Martins, a Arena Valfredão. A estreia da equipe no Baianão 2025, que seria em casa, foi realizada no Estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas. Em contato com o Portal A TARDE, a prefeitura municipal informou que há uma licitação para reforma do estádio desde dezembro de 2023, mas o repasse dos recursos do Governo Federal está bloqueado e não há previsão de quando a obra será concluída. Veja a nota na íntegra:

Camisa do Jacuipense na rede do Estádio Eliel Martins, a Arena Valfredão | Foto: Lucas Pena | EC Jacuipense

“Foi feita uma licitação para reforma do estádio em dezembro de 2023. Trata-se de um convênio, via emenda, com o Governo Federal. Contudo, apesar do município tomar todas as medidas necessárias para a realização da obra, houve bloqueio do repasse dos recursos em sua totalidade, pelo Governo Federal. A administração municipal vem diligenciando junto ao Ministério dos Esportes para que a liberação do recurso seja feita e a obra possa ser executada.”

Feira de Santana - Estádio Alberto Oliveira

Uma alternativa para o Jacuipense, e para o Barcelona, é o Estádio Alberto Oliveira, o Jóia da Princesa, em Feira de Santana. No entanto, após vistoria por parte da secretaria de esportes do município, foi identificado que o gramado não estava apto para receber partidas, já que tinha imperfeições e queimaduras. Além disso, foram encontradas avarias nos refletores, alambrados e bancos de reserva, por exemplo.

Ao Portal A TARDE, a superintendência de esportes explicou que foi montada uma força-tarefa, juntamente com outras secretarias do município. Os problemas estruturais do Jóia da Princesa foram resolvidos e os ajustes no gramado estão sendo feitos. A ideia é que o estádio seja liberado para jogos em meados de fevereiro.

Estádio Alberto Oliveira, o Jóia da Princesa, após intervenções da prefeitura | Foto: Divulgação | Prefeitura de Feira de Santana

Em uma reunião feita entre as prefeituras de Feira de Santana e Riachão do Jacuípe, e dirigentes do Jacuipense, ficou acertado que o último jogo do Leão do Sisal como mandante na primeira fase do Baianão, será realizado no Jóia da Princesa. Caso a equipe se classifique para a segunda fase, a partida da semifinal também será alocada na cidade.

Procurados pela reportagem, a prefeitura de Ilhéus e os clubes Colo-Colo e Jacuipense não responderam os questionamentos até a publicação desta matéria.