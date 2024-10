Felipe Melo é acusado de constranger adolescente torcedor do Botafogo

Felipe Melo durante partida com o Botafogo - Foto: Divulgação/ @felipemelo

A rivalidade estadual entre Fluminense e Botafogo vem tornando-se, cada vez mais, acima do limite. Na manhã desta quarta-feira, 25, o jogador Felipe Melo, de 41 anos, foi acusado de constranger e demonstrar comportamento violento contra um adolescente de 15 anos.

De acordo com as informações divulgadas, o caso teria ocorrido em um condomínio de luxo do Rio de Janeiro, onde mora o atleta. Segundo a mãe, Vanessa Cruz de Azevedo Ferreira, a ação de Felipe ocorreu após o adolescente ter revelado o time que torce, o Botafogo.

Em depoimento, Vanessa afirmou que o filho havia levado os cachorros para passear e acabou encontrando Felipe. Ao cumprimentá-lo, o jogador teria respondido de tom rude, perguntando para qual clube o adolescente torcia. Após a resposta, o atleta se exaltou.

"Pra qual time tu torce, moleque?", disse Vanessa, que contou mais detalhes: "Era tanto ódio que ele chegava a cuspir. Meu filho precisou dar alguns passos pra trás. Perguntava se estava tirando ele de "otário" ou de "maluco", detalhou.

Com a situação, o jogador pode ser condenado, tendo em vista que submeter criança ou adolescente a vexame ou constrangimento é crime previsto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Procurado pelo Ge, por meio de sua assessoria, Felipe Melo negou as acusações e afirmou que tomará as devidas providências.

"O jogador Felipe Melo está concentrado, com foco total no jogo de hoje, e vai esclarecer o episódio somente após a partida. O atleta adianta, no entanto, que os fatos narrados não são verídicos e que vai tomar as providências jurídicas cabíveis", diz a nota.