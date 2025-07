Filipe Luís detona Pedro e fala em atitude "lamentável"; veja vídeo

Internamente, o desconforto com o atacante já era antigo - Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

Após a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o São Paulo, no Maracanã, neste sábado, 12, o técnico Filipe Luís se pronunciou pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo o atacante Pedro, que ficou fora até da lista de relacionados para a partida. Em entrevista pós-jogo, o treinador foi direto ao apontar problemas de comportamento do camisa 9, que teriam se agravado ao longo da semana.

"O que aconteceu foi o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana. Foi lamentável, beirou o ridículo para mim...", iniciou Filipe, explicando que a postura do atacante nos treinamentos foi determinante para sua exclusão. Segundo o comandante, Pedro "rompeu com um princípio claro" da comissão e do elenco: a cultura de treino. A ausência do jogador, portanto, foi uma decisão técnica.

Internamente, o desconforto com o atacante já era antigo. Desde a participação do clube no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, a comissão técnica e alguns companheiros vinham se incomodando com o desempenho e a postura de Pedro nos treinamentos. Nesta semana, o jogador chegou a deixar uma atividade no Ninho do Urubu antes do fim, insatisfeito com a pouca utilização entre os titulares.

Filipe Luís reforçou que o comportamento do centroavante não pode ser tolerado no ambiente profissional do clube. " Então espero que ele se recapacite, que ele pense e peça desculpas. Desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro...", afirmou, pontuando que o problema vai além do grupo e atinge também o torcedor e o próprio atleta.