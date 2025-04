Fora! Dorival Júnior é demitido da Seleção Brasileira, diz site

Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira - Foto: : Rafael Ribeiro/CBF

Dias depois da goleada de 4 a 1 sofrida para a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o técnico Dorival Júnior foi demitido do cargo de treinador da Seleção Brasileira. O treinador assumiu o comando em janeiro de 2024, não resistiu à pressão após o vexame no clássico sul-americano.

A decisão foi tomada após uma reunião entre Dorival Júnior e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, na tarde desta sexta-feira, 28. O encontro ocorreu na sede da entidade, no Rio de Janeiro, e decretou a saída do treinador, conforme divulgado pelo jornalista Rodrigo Mattos, do UOL.

O treinador deixa a Seleção Brasileira após 16 partidas à frente da equipe, com sete vitórias, dois empates e sete derrotas. Seu trabalho foi marcado por instabilidade e desempenho abaixo das expecativas. O Ednaldo Rodrigues, entretanto, ainda não definiu um substituto para o cargo.

A CBF busca, agora, encontrar um novo comandante para a Seleção, mas a escolha do próximo técnico não tem prazo definido. O português Jorge Jesus é um dos nomes cotados para assumir o cargo e, seria o primeiro técnico estrangeiro da história do Brasil.