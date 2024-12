Futebol Europeu: United vira sobre City e Barcelona tropeça na LaLiga

Diallo sofreu pênalti e fez o gol da virada do United - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Manchester United venceu o Manchester City, no clássico inglês, de virada por 2 a 1, fora de casa e agravou a má fase da equipe de Pep Guardiola na temporada. O jogo, válido pela Premier League, teve gols nos minutos finais, marcados por Bruno Fernandes e Diallo, que mudaram o placar após os 40 minutos do segundo tempo. O City havia aberto o marcador ainda na primeira etapa com Gvardiol, mas não conseguiu segurar a vantagem.

A vitória marcou uma grande recuperação para os Red Devils, que chegaram aos 22 pontos, ocupando a 12ª posição na tabela. Já o City, que está em 5º com 27 pontos, vê o United se aproximar na classificação. Os próximos compromissos, portanto, das equipes já estão definidos.

O United enfrenta o Tottenham pela Copa da Liga Inglesa na quinta-feira, às 17h. O City volta a campo no sábado, às 9h30, contra o Aston Villa, novamente pela Premier League.

Na LaLiga, o Barcelona sofreu uma derrota surpreendente para o Leganés por 1 a 0, jogando no Estádio Olímpico de Montjuïc. O gol da partida foi marcado por Sergio González logo no início, e, apesar da pressão catalã, o Barça não conseguiu reagir.

Com o tropeço, o time de Hansi Flick permanece na liderança, mas apenas pelo saldo de gols. O Atlético de Madrid, que venceu o Getafe neste domingo, chegou aos mesmos 38 pontos e agora é vice-líder, enquanto o Real Madrid está em terceiro, com 37, e ainda possui um jogo a menos.

O próximo desafio será um confronto direto contra o Atlético de Madrid no sábado, às 17h, em casa. Já o Leganés, que subiu para a 15ª posição com 18 pontos, enfrenta o Villarreal no domingo, às 14h30.