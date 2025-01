Gol de Bisneto do Mussolini gera polêmica com gesto fascista

Gol marcado por bisneto de Mussolini na segunda divisão italiana - Foto: @ssjuvestabia / Instagram/Reprodução

Romano Floriani Mussolini, lateral-direito de 21 anos e bisneto do ex-líder fascista Benito Mussolini, foi o protagonista de um momento controverso no futebol italiano neste domingo, 22. Durante a vitória do Juve Stabia sobre o Cesena por 1 a 0, em partida válida pela Série B, o jogador marcou seu primeiro gol como profissional, mas o feito acabou gerando uma polêmica nas arquibancadas do Estádio Romeo Menti, em Vicenza.

Após o locutor mencionar o nome "Romano" ao anunciar o gol, torcedores começaram a entoar o sobrenome Mussolini, o que provocou a reação de alguns presentes, que realizaram a saudação fascista conhecida como "Il Duce", em alusão ao avô do jogador, Benito Mussolini. O episódio gerou uma onda de críticas, incluindo reações nas redes sociais e em veículos de imprensa, como o Corriere Della Sera, que condenou a atitude, classificando-a como "uma cena a ser repudiada".

Romano Floriani Mussolini, que está emprestado pela Lazio ao Juve Stabia até junho de 2025, é natural de Roma e iniciou sua carreira nas categorias de base do clube da capital. Nesta temporada, o lateral disputou 19 jogos, sendo 18 pela Série B e um pela Copa da Itália.

O gol de Mussolini aconteceu aos 21 minutos do primeiro tempo, quando ele subiu para cabecear um cruzamento preciso de Piscopo e marcou o único gol da partida. Em entrevista ao jornal Gazzetta dello Sport, o jogador afirmou que prefere ser chamado de "Romano Mussolini" e não pelo nome completo, Romano Floriani Mussolini.

O episódio gerou uma divisão de opiniões nas redes sociais, com muitos condenando a atitude dos torcedores e outros defendendo o direito do jogador de seguir sua própria trajetória, sem ser julgado pelo legado de seu bisavô.