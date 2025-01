Mike Tyson é processado em R$ 9 milhões por rompimento de contrato

Mike Tyson é processado em R$ 10 milhões por quebra de contrato para lutar contra Jake Paul - Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

O ex-campeão mundial de boxe Mike Tyson enfrenta uma nova polêmica em sua carreira. Desta vez, o ex-pugilista está sendo processado pela empresa 'Medier', responsável pela casa de apostas Rabona Sportsbook & Online Casino. O valor da ação é de 1,5 milhão de dólares (aproximadamente R$ 9,2 milhões), sob a acusação de violar um contrato firmado em janeiro deste ano para promover a plataforma.

De acordo com informações divulgadas pela agência Reuters, o processo foi registrado no Tribunal Superior de Londres, em outubro. A empresa, que tem sede no Chipre, alega que Tyson teria rescindido o contrato em março, no mesmo dia em que foi anunciada a data original de sua luta contra o youtuber Jake Paul, ocorrida em novembro e transmitida pela Netflix.

Em comunicado enviado à ESPN americana, a equipe jurídica de Mike Tyson defendeu o ex-boxeador, argumentando que a 'Medier' foi a responsável por violar o acordo, causando prejuízos financeiros e danos à reputação de Tyson.

Por outro lado, os representantes legais da 'Medier' negaram as acusações e afirmaram que foi Tyson quem quebrou o contrato ao iniciar a parceria com a Netflix, que patrocinou a transmissão do combate. Segundo a empresa, a decisão do ex-campeão gerou prejuízos financeiros à plataforma de apostas, motivando o processo que também inclui a 'Tyrannic', companhia de Tyson.