Herói do título da Libertadores, John Kennedy deixa o Fluminense

John Kennedy foi destaque em 2023, mas perdeu espaço nesta temporada - Foto: Reprodução / Instagram (@jkennedy)

O atacante John Kennedy, destaque do Fluminense na conquista da Libertadores em 2023, está prestes a se despedir do clube das Laranjeiras. O jogador está em vias de ser anunciado pelo Pachuca, do México, em uma negociação por empréstimo confirmada pela jornalista Aline Nastari, da TNT Sports.

Conforme informações, o acordo está fechado e envolve um empréstimo no valor de 500 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões). O contrato prevê ainda uma opção de compra fixada em 6 milhões de dólares (aproximadamente R$ 37 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos do atleta.

John Kennedy viveu momentos de protagonismo no segundo semestre de 2023, quando suas atuações o alçaram ao status de herói da campanha histórica do Tricolor na Libertadores. No entanto, em 2024, o atacante enfrentou uma queda de rendimento e perdeu espaço no elenco. Nesta temporada, o centroavante disputou 34 partidas e marcou apenas três gols, números bem abaixo das expectativas.