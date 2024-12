Golden Boy: Lamine Yamal é eleito melhor jogador sub-21 do mundo

Yamal com o prêmio Kopa - Foto: FRANCK FIFE AFP

Um dos principais nomes do futebol europeu na atualidade, o atacante espanhol Lamine Yamal foi eleito, na manhã desta quarta-feira, 27, o Golden Boy. O jogador do Barcelona, de apenas 17 anos, é visto como o melhor atleta sub-21 do mundo, vencendo o tradicional prêmio do jornal italiano Tuttosport.

Yamal viveu grande fase no Barça na última temporada, disputando as quartas de final da Champions League, ficando na 2ª colocação do Campeonato Espanhol e sendo campeão da Eurocopa, participando de gols em todas as fases do torneio. Ao todo, foram sete gols e sete assistências, em 50 jogos disputados, além das quatro assistências e um gol na Euro.

Em outubro deste ano, o espanhol já havia vencido o troféu Kopa, que elege o melhor jovem do mundo pela revista France Football.

No futebol feminino, o Tuttosport anunciou a atacante Vicky López, do Barcelona, como a Golden Girl. A jovem venceu todos os títulos possíveis do futebol feminino por equipes em 2023/2024, como Champions League, Copa da Rainha e Campeonato Espanhol.

A disputa também contou com a presença dos brasileiros Endrick, do Real Madrid, e Savinho, do Manchester City. O resultado mantém Anderson (ex-Manchester United), em 2008, e Alexandre Pato (ex-Milan), em 2009, como os únicos brasileiros a vencerem o troféu.