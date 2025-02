Imagens dos novos uniformes do Real Madrid são vazadas por site

Nova camisa do Real Madrid foi vazada na web - Foto: Divulgação | Footy Headlines

Os novos uniformes do Real Madrid tiveram suas fotos vazadas. A divulgação foi feita pelo site Footy Headlines, que é conhecido por externar camisas de diversos clubes do futebol mundial.

As novas camisas merengues tem como motivação as camisas das temporadas 2009/10 e 2015/16. Ainda não há uma data definida para o lançamento, porém é provável que seja em junho, pouco antes do Mundial de Clubes da Fifa.

A camisa padrão 1 da nova camisa do Real Madrid tem a tradicional cor branca predominante, com detalhes dourados na parte lateral. A marca da fornecedora de material esportivo seguem na cor preta.

O padrão 2 do Real também foi vazado. A camisa terá a cor azul-marinho com detalhes dourados, com as letras da fornecedora esportiva em cinza.

Na luta pela classificação a segunda fase da Liga dos Campeões, o Real Madrid volta a campo contra o Brest, nesta quarta-feira, 29, às 17h30.