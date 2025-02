Presidente do Athletico-PR faz gesto obsceno e gera revolta da torcida

Presidente do Athlwetico-PR Mario Celso Petraglia faz gestos obscenos a torcida na Ligga Arena - Foto: Divulgação / Redes Sociais

Mario Celso Petraglia, presidente do Athletico-PR, deixou a torcida rubro-negra revoltada na última terça-feira, 28. Após o empate do Furacão por 1 a 1 com o Cianorte pelo Campeonato Paranaense, o gestor foi filmado em um dos camarotes da Ligga Arena fazendo gestos obcenos com o dedo médio em direção aos torcedores na arquibancada.

Nos vídeos espalhados nas redes sociais, a situação ocorreu quando a torcida atleticana realizava um protesto por conta do momento ruim da equipe.

Recém-rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Athletico é o sexto colocado e com apenas uma vitória campeonato estadual. Até o momento, tanto o clube quanto o próprio Petraglia não se manisfestaram sobre o ocorrido.

Vale salientar que essa primeira vez que Petraglia apareceu publicamente. No início de janeiro, o dirigente emitiu um comunicado sobre a queda para a segunda divisão, praticamente um mês depois do fim do Brasileirão.

Antes, ele se comunicou com a torcida para confirmar a demissão do técnico Cuca.