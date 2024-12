BOM MOMENTO Inter vence Vasco no Rio e sonha com o título do Brasileirão O gol da vitória colorada foi marcado pelo baiano Wesley Por Redação 21/11/2024 - 22:58 h

O baiano Wesley (centro) comemorao gol da vitória do Inter diante do Vasco no RJ - Foto: R Duarte / SC Internacional

