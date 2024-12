No Rio de Janeiro, Vitória inicia preparação para pegar o Botafogo

Elenco rubro-negro durante atividade no CT do Vasco da Gama no RJ - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Um dia após a importante vitória diante do Criciúma fora de casa, o elenco rubro-negro deu início a preparação para o compromisso diante do líder Botafogo, marcado para este sábado, 23, às 19h30, no estádio Engenhão, pela 35ª rodada do Brasileirão.

O grupo realizou os trabalhos no CT Moacyr Barbosa, que pertence ao Vasco da Gama, no Rio de Janeiro.

Os titulares e os jogadores que atuaram parte do jogo do Sul realizaram trabalhos de recuperação física com exercícios na academia. O restante do plantel executou atividades de velocidade e confrontos, além de jogo em campo reduzido orientados pela comissão técnica.

Os jogadores retornam as atividades no CT do Vasco na manhã desta sexta-feira, 22, quando a preparação seá concluída. Vale salientar que a equipe terá o retorno do atacante Everaldo, que cumpriu suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos.

O Vitória é o 12º colocado na classificação, com 41 pontos somados. O rubro-negro baiano vive bom momento no Brasileirão, onde acumula quatro vitórias nos últimos cinco jogos, tendo um dos melhores aproveitamentos do segundo turno.