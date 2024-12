Carpini sobre recuperação de atletas do Vitória: "Paciência com as pessoas"

Alvo de críticas, Janderson marcou o gol que deu a vitória ao Leão diante do Criciúma em SC - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Durante a entrevista coletiva após a importante vitória pelo placar mínimo contra o Criciúma fora de casa, o técnico Thiago Carpini foi questionado sobre a recuperação de alguns atletas do elenco rubro-negro.

O autor do gol do Vitória no Heriberto Hulse foi o atacante Janderson, que tem sido duramente criticado por parte da torcida e pela imprensa especializada por suas atuações e principalmente, pelo valor investido pelo clube em sua aquisição.

Carpini pediu paciência a todos e revelou que não pode tomar decisões por conta das instabilidades que podem ocorrer com os jogadores. Ele ressaltou que o objetivo é seguir com o planejamento estabelecido.

"Aqui, no Vitória, precisamos ter paciência com as pessoas. Por isso pedimos calma ao torcedor e à imprensa. Nem sempre as coisas vão sair como imaginamos. Se a cada má atuação a gente quiser colocar um “x” em cada jogador e eliminá-los do planejamento, não vamos chegar no final da competição", disse o treinador.

O comandante rubro-negro explicou que busca entender o lado humano dos jogadores e exemplificou casos de quase dispensa, como o do lateral-direito Raúl Cáceres, que não era utilizado desde a Copa do Nordeste.



Outra situação recente foi a do centroavante Alerrandro, artilheiro do time com 10 gols, que teve sua filha internada numa UTI e ficou 16 partidas sem fazer gol.

"Faz parte do meu trabalho conhecer o lado humano dos atletas e recuperá-los, foi assim com o Alerrandro, o Lucas Esteves, o Raúl Cáceres… Quanto ao Janderson, ele também foi decisivo na partida contra o Fluminense, no Maracanã, e hoje vencemos com um gol dele. É o que se espera dele, cobramos muito e ele mesmo se cobra", declarou.

Com o resultado positivo no Sul do país, o Vitória ganha uma posição e sobe para o 12º lugar, com 41 pontos somados. O rubro-negro baiano vive bom momento no Brasileirão, onde acumula quatro vitórias nos últimos cinco jogos, tendo um dos melhores aproveitamentos do segundo turno.