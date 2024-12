Jequié anuncia lateral-direito formado na base do Bahia

Railan defendeu o Bahia em quatro temporadas - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Jequié anunciou nesta quinta-feira, 21, a contratação do lateral-direito Railan, que foi revelado nas divisões de base do Bahia.



O experiente defensor de 30 anos vai disputar pelo Jipão o Campeonato Baiano e o Campeonato Brasileiro da Série D em 2025. Seu último clube foi o Al-Najma, do Bahrein.

Railan dos Santos Reis tem 30 anos e é natural da cidade de Araci-BA. Ele acumula passagens por clubes do Brasil como Fortaleza, RB Bragantino, Novorizontino, Inter de Lages-SC, Manauara-AM, Brasiliense, Juventus-SP, Portuguesa e Campinense. No futebol baiano, atuou por Jacuipense e Itabuna.

O novo reforço da ADJ conquistou o tricampeonato baiano pelo Bahia em 2012, 2014 e 2015, a Série B amazonense com o Manauara em 2021, o Campeonato Paulista da Série A2 pela Portuguesa em 2022 e o título do interior paulista em 2019 pelo RB Bragantino.

História no Bahia

Cria das divisões de base do Esquadrão de Aço, Railan se profissionalizou com a camisa azul, vermelha e branca na temporada 2012. Contudo, dois anos depois, o lateral começou a ter oportunidades no time principal do Tricolor.

Vale lembrar que Railan foi mascote do Bahia em 2010. Ele vestiu a fantasia de super-homem nos jogos oficiais do time em Pituaçu, logo quando o Esquadrão subiu para a Série A.