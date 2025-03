Interesse do Corinthians, Pogba é liberado após suspensão por doping

Pogba com a camisa da Juventus, da Itália - Foto: Harry How/ AFP

Campeão da Copa do Mundo de 2018, o francês Paul Pogba poderá retornar aos gramados após um período de inatividade. O atleta foi condenado pelo uso indevido de testosterona e recebeu uma suspensão de 18 meses, que encerra nesta terça-feira, 11.

No entanto, mesmo com a liberação, Pogba, que já foi interesse do Corinthians, não possui muitas opções, sabendo que as janelas de transferência do Brasil e da Europa estão fechadas. Assim, não conseguirá vestir a camisa de um grande clube.

Dentre as opções, o francês poderá decidir atuar na MLS (Major League Soccer), que segue com a janela aberta até o dia 21 de abril, sabendo que o meia tem casa nos Estados Unidos. Além disso, Pogba foi visto com o inglês David Beckham, dono do Inter Miami, onde joga Lionel Messi.

A Arábia Saudita também poderá ser uma opção viável, principalmente de acordo com o interesse econômico do jogador de 31 anos. O campeonato nacional vem sendo atrativo pelo número de atletas de alto nível, como Cristiano Ronaldo e os franceses Benzema e Kanté.

O campeão do mundo já foi um desejo do Corinthians, incluindo a participação do holandês Memphis Depay, amigo pessoal do meia. Em entrevista no fim de 2024, Pogba chegou a comentar que jogaria no Timão de graça. Porém, o encerramento da janela de verão impossibilita o negócio.