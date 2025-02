Jacuipense goleia Porto, garante semifinal e ultrapassa o Bahia

Jacuipense goleia o Porto por 5 a 0 - Foto: Divulgação / EC Jacuipense

O Esporte Clube Jacuipense garantiu sua classificação antecipada para a semifinal do Campeonato Baiano ao golear o Porto por 5 a 0, na noite desta quarta-feira, 19, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. A vitória consolidou o Leão do Sisal na vice-liderança da competição, com 16 pontos, ultrapassando o Bahia, que ocupa a 3ª colocação com 15 pontos.

Com a goleada, o Jacuipense não apenas assegurou sua vaga na semifinal, como também segue sonhando com a liderança, atualmente pertencente ao Vitória, que soma 18 pontos. O Porto, por outro lado, permanece na 8ª colocação, com 8 pontos, sem chances de avançar à próxima fase.

Na última rodada da primeira fase, o Jacuipense enfrenta o Jequié no sábado, 22, às 18h30, no Estádio Waldomiro Borges, em Jequié, enquanto o Porto encara o Barcelona de Ilhéus, também no sábado, no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro.

A rodada teve início no sábado, com o Bahia vencendo o Barcelona de Ilhéus por 1 a 0 no Barradão e a Juazeirense goleando o Colo-Colo por 4 a 1. No domingo, o Vitória derrotou o Jequié por 2 a 0, também garantindo a vaga na semifinal. O Atlético, nesta quarta-feira, venceu o Jacobina por 3 a 0 e se encaminhou para a classificação.