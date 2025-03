Jequié perde de virada para o Retrô e dá adeus a Copa do Brasil

Jogadores do Retrô celebram classificação diante do Jequié no Waldomirão - Foto: Reprodução / Instagram / @retrofcbrasil

O futebol baiano teve sua segunda equipe eliminada da Copa do Brasil 2025. Na noite desta quarta-feira, 26, o Jequié foi superado de virada por 2 a 1 para o Retrô-PE e deu adeus logo na primeira fase do maior torneio de clubes do país.

A partida foi disputada no Estádio Waldomiro Borges, o Waldomirão, em Jequié, no sudoeste baiano, válida pela primeira fase do certame nacional.



O Jipão abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, com gol marcado pelo meia João Grilo. Porém, ainda na etapa inicial os pernambucanos viraram o marcador com Fabinho e Claudinho.

No segundo tempo, o Jequié teve a chance do empate em um pênalti. O atacante Tiago Recife cobrou e o goleiro Fabian Volpi salvou a Fênix.

Vale destacar que no final do jogo, o Retrô ficou com um jogador a menos. O zagueiro Gustavo Salomão foi punido com cartão vermelho e foi expulso de campo. Apesar da pressão da ADJ, o Retrô segurou o resultado e avançou de fase.

Pela participação na primeira fase da Copa do Brasil, o Jequié faturou R$ 830 mil. Agora, a equipe comandada por Alysson Dantas segue preparação com foco na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D.