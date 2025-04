Jogador invade entrevista pós-jogo e desabafa após vice: "foi roubado"

Julio ROdrigues protagonizou cena inusitada no Campeonato Paranaense - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma cena inusitada marcou a final do Campeonato Paranaense, que terminou com título conquistado pelo Operário sobre o Maringá, após disputa de pênaltis, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, neste sábado, 29.

Enquanto concedia a famosa entrevista pós-jogo depois de levantar o troféu, o zagueiro Jacy foi surpreendido pelo atacante Julio Rodrigues, do Maringá. O jogador invadiu as câmeras e, revoltado, afirmou que o jogo "foi roubado".

"Fala que o jogo foi roubado, fala que o jogo foi roubado", gritou Julio Rodrigues durante a entrevista. Confira:

????????????? KKKKKKKKKKKKKKKK



o maluco sem reação



pic.twitter.com/cShiYlkP1y — Central do Braga (@CentralDoBrega) March 29, 2025

Dentro de campo, o Operário encerrou o jejum de 10 anos e conquistou, pela segunda vez em sua história, o título do Campeonato Paranaense. As equipes empataram em 1 a 1 e, na disputa de pênaltis, o goleiro Elias brilhou, garantindo a conquista para o Fantasma.

Ex-Bahia, o centroavante Vinicius Mingotti marcou o único gol do Operário na decisão.