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Jogador sofre acidente e quase perde dedo na Champions League; confira
Situação ocorreu durante o jogo de volta entre Liverpool e Galatasaray, nas quartas de final da competição
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O atacante holandês Noa Lang, do Galatasaray, roubou as atenções durante a partida de volta das oitavas de final da Champions League, contra o Liverpool, ao sofrer um acidente e quase perder um dos dedos da mão. A situação aconteceu por volta dos 30 minutos do segundo tempo, quando o jogo já estava 4 a 0 para a equipe inglesa, que avançou de fase.
Após perder uma dividida, o jogador do time turco se chocou com uma das placas de publicidade posicionadas na linha de fundo. Foi nesse momento que o dedo do jogador atingiu a estrutura e quase foi decepado.
A reação de dor do atacante foi imediata, de modo que as equipes médicas presentes no estádio foram acionadas para fazer o atendimento ao jogador. Noa Lang precisou ser substituído por conta da lesão.
Confira como ficou o dedo de Noa Lang
Reação de Noa Lang após sofrer acidente | | | |
A partida
O jogo de ida, disputado na Turquia, terminou com a vitória por 1 a 0 do Galatasaray sobre o Liverpool, que não vem em uma temporada convincente. No entanto, os Reds contaram com a força da sua torcida – que lotou as arquibancadas do Anfield, o tradicional estádio do clube – para reverter o resultado.
A reação do time comandado por Arne Slot começou cedo: aos 25 minutos do primeiro tempo, o húngaro Szoboszlai – principal jogador da equipe na temporada – aproveitou uma jogada ensaiada de escanteio e finalizou com precisão para abrir o placar da partida, empatando o confronto no agregado.
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Ainda na primeira etapa, o egípcio Mohamed Salah desperdiçou uma cobrança de pênalti que poderia colocar o time em vantagem na eliminatória.
Contudo, o resultado se desenrolou na segunda etapa, com gols do francês Ekitiké, do holandês Gravenberch e de Salah, que se redimiu do pênalti perdido. Os três gols saíram antes dos 20 minutos do segundo tempo.
Classificado com um placar agregado de 4 a 1, o Liverpool agora encara o Paris Saint-Germain – carrasco da última temporada – nas quartas de final. O Galatasaray, por sua vez, volta a focar nas competições. O time de Noa Lang e do brasileiro Gabriel Sara lidera o Campeonato Turco e está nas quartas de final da Copa da Turquia.
🚨 OFFICIAL: Champions League quarter finals are set! 🏆✨— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 18, 2026
🇩🇪 Bayern 🆚 Real Madrid 🇪🇸
🇪🇸 Barcelona 🆚 Atlético 🇪🇸
🇵🇹 Sporting 🆚 Arsenal 🏴
🇫🇷 PSG vs Liverpool 🏴
Who’s going to Budapest? 👀 pic.twitter.com/stXey0UXHm
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