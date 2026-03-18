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Jogador sofre acidente e quase perde dedo na Champions League; confira

Situação ocorreu durante o jogo de volta entre Liverpool e Galatasaray, nas quartas de final da competição

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

18/03/2026 - 21:32 h

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Noa Lang, atacante holandês do Galatasaray, quase teve o dedo decepado durante a partida contra o Liverpool
Noa Lang, atacante holandês do Galatasaray, quase teve o dedo decepado durante a partida contra o Liverpool -

O atacante holandês Noa Lang, do Galatasaray, roubou as atenções durante a partida de volta das oitavas de final da Champions League, contra o Liverpool, ao sofrer um acidente e quase perder um dos dedos da mão. A situação aconteceu por volta dos 30 minutos do segundo tempo, quando o jogo já estava 4 a 0 para a equipe inglesa, que avançou de fase.

Após perder uma dividida, o jogador do time turco se chocou com uma das placas de publicidade posicionadas na linha de fundo. Foi nesse momento que o dedo do jogador atingiu a estrutura e quase foi decepado.

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A reação de dor do atacante foi imediata, de modo que as equipes médicas presentes no estádio foram acionadas para fazer o atendimento ao jogador. Noa Lang precisou ser substituído por conta da lesão.

Confira como ficou o dedo de Noa Lang

  • Reação de Noa Lang após sofrer acidente
    Reação de Noa Lang após sofrer acidente |
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Reação de Noa Lang após sofrer acidente Jogador sofre acidente e quase perde dedo na Champions League; confira Jogador sofre acidente e quase perde dedo na Champions League; confira Jogador sofre acidente e quase perde dedo na Champions League; confira

A partida

O jogo de ida, disputado na Turquia, terminou com a vitória por 1 a 0 do Galatasaray sobre o Liverpool, que não vem em uma temporada convincente. No entanto, os Reds contaram com a força da sua torcida – que lotou as arquibancadas do Anfield, o tradicional estádio do clube – para reverter o resultado.

A reação do time comandado por Arne Slot começou cedo: aos 25 minutos do primeiro tempo, o húngaro Szoboszlai – principal jogador da equipe na temporada – aproveitou uma jogada ensaiada de escanteio e finalizou com precisão para abrir o placar da partida, empatando o confronto no agregado.

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Ainda na primeira etapa, o egípcio Mohamed Salah desperdiçou uma cobrança de pênalti que poderia colocar o time em vantagem na eliminatória.

Contudo, o resultado se desenrolou na segunda etapa, com gols do francês Ekitiké, do holandês Gravenberch e de Salah, que se redimiu do pênalti perdido. Os três gols saíram antes dos 20 minutos do segundo tempo.

Classificado com um placar agregado de 4 a 1, o Liverpool agora encara o Paris Saint-Germain – carrasco da última temporada – nas quartas de final. O Galatasaray, por sua vez, volta a focar nas competições. O time de Noa Lang e do brasileiro Gabriel Sara lidera o Campeonato Turco e está nas quartas de final da Copa da Turquia.

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