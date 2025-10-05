John recebe primeira convocação na era Ancelotti após corte de Ederson

Goleiro do Nottingham Forest integra Brasil para amistosos na Ásia - Foto: Divulgação/Nottingham Forest

O goleiro John, do Nottingham Forest, recebeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira e irá substituir Ederson, cortado devido a uma lesão sofrida no treinamento do Fenerbahçe no último sábado. A chamada marca a estreia do ex-goleiro do Botafogo, que se tornou o 49º jogador a estrear no ciclo da Seleção desde a Copa do Mundo de 2022.

Contratado pelo clube inglês há pouco mais de um mês, John disputou apenas uma partida pelo Nottingham Forest, na derrota por 3 a 2 para o Swansea City, pela Copa da Liga. Apesar disso, o treinador Carlo Ancelotti mantém a tendência de escalar Hugo Souza como titular na partida contra a Coreia do Sul, nesta sexta-feira, em Seul. O goleiro do Corinthians já havia sido indicado pelo técnico como titular no segundo amistoso, diante do Japão, no dia 14, em Tóquio.

Além de John e Hugo Souza, Bento, do Al-Nassr, também está à disposição e foi o primeiro jogador a se apresentar à Seleção neste domingo. O elenco completo só se reunirá a partir da próxima terça-feira.

O Brasil estreia nos amistosos contra a Coreia do Sul às 8h (de Brasília) de sexta-feira, no Seoul World Cup Stadium, e enfrentará o Japão às 7h30 do dia 14, no Ajinomoto Stadium, em Tóquio.

Convocados da Seleção Brasileira:

Esta será a terceira vez que Ederson perde convocação na era Ancelotti: em junho ele se recuperava de uma lesão muscular, em setembro ficou fora por não estar em atividade pelo Manchester City, e agora foi cortado novamente por lesão. O técnico também precisou fazer outra alteração na lista inicial: o lateral-direito Vanderson, do Monaco, se lesionou em jogo da Champions League e foi substituído por Vitinho, do Botafogo.