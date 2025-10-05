NOVIDADE!
John recebe primeira convocação na era Ancelotti após corte de Ederson
Bento, John e Hugo formam o trio de goleiros à disposição do técnico
Por Luan Julião
O goleiro John, do Nottingham Forest, recebeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira e irá substituir Ederson, cortado devido a uma lesão sofrida no treinamento do Fenerbahçe no último sábado. A chamada marca a estreia do ex-goleiro do Botafogo, que se tornou o 49º jogador a estrear no ciclo da Seleção desde a Copa do Mundo de 2022.
Contratado pelo clube inglês há pouco mais de um mês, John disputou apenas uma partida pelo Nottingham Forest, na derrota por 3 a 2 para o Swansea City, pela Copa da Liga. Apesar disso, o treinador Carlo Ancelotti mantém a tendência de escalar Hugo Souza como titular na partida contra a Coreia do Sul, nesta sexta-feira, em Seul. O goleiro do Corinthians já havia sido indicado pelo técnico como titular no segundo amistoso, diante do Japão, no dia 14, em Tóquio.
Além de John e Hugo Souza, Bento, do Al-Nassr, também está à disposição e foi o primeiro jogador a se apresentar à Seleção neste domingo. O elenco completo só se reunirá a partir da próxima terça-feira.
O Brasil estreia nos amistosos contra a Coreia do Sul às 8h (de Brasília) de sexta-feira, no Seoul World Cup Stadium, e enfrentará o Japão às 7h30 do dia 14, no Ajinomoto Stadium, em Tóquio.
Convocados da Seleção Brasileira:
- Goleiros: Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians), John (Nottingham Forest)
- Defensores: Caio Henrique (Monaco), Carlos Augusto (Internazionale), Douglas Santos (Zenit), Militão (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Beraldo (PSG), Vitinho (Botafogo), Wesley (Roma)
- Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle), Paquetá (West Ham)
- Atacantes: Estevão (Chelsea), Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vini Jr (Real Madrid)
Esta será a terceira vez que Ederson perde convocação na era Ancelotti: em junho ele se recuperava de uma lesão muscular, em setembro ficou fora por não estar em atividade pelo Manchester City, e agora foi cortado novamente por lesão. O técnico também precisou fazer outra alteração na lista inicial: o lateral-direito Vanderson, do Monaco, se lesionou em jogo da Champions League e foi substituído por Vitinho, do Botafogo.
