Juazeirense anuncia contratação de atacante para 2025

Ex jogador do Nacional-AM, o atacante Ceará é uma das caras novas da Juazeirense para 2025 - Foto: Ascom / Nacional-AM

Buscando melhorar seu elenco para a temporada 2025, a Juazeirense oficializou a contratação do atacante Ceará, que estava no Nacional-AM. O clube anunciou o 20º reforço nesta terça-feira, 26, em seus canais.

Leia mais:

>> Com 44% de aproveitamento, Carpini se aproxima de renovar com Vitória

>> Próximo adversário do Bahia atrasa pagamento de salários em outubro

>> Copa São Paulo 2025: confira sedes e grupos dos times baianos

Francisco Olivan Bezerra Calíope, o Ceará, tem 27 anos e foi revelado na base do Fortaleza. No Brasil, passou por São Paulo, Criciúma, Treze-PB, Botafogo-PB e Campinense.

Nas últimas duas temporadas defendeu o Nacional-AM. Ele acumula duas experiências no futebol internacional. Nas temporada 2020 e 2021, defendeu Al-Muharraq e Al-Najma do Bahrein, além do Al Nasr Benghazi, da Líbia.

Além de renovar com o técnico João Carlos Ângelo e sua comissão técnica, o time do Norte do estado prorrogou vínculos com o zagueiro Zé Romário e o atacante Alex Sandro, além de acertar os retornos do experiente meia Clebson e do atacante togolês Fechale.

A Juazeirense terá um calendário cheio em 2025. O Cancão de Fogo vai disputar o Campeonato Baiano, a Pré-Copa do Nordeste e a Série D do Campeonato Brasileiro.

Confira o elenco da Juazeirense para 2025:

Goleiros: Pedro Campanelli, Cassiano e Jaílson

Zagueiros: Zé Romário, Eduardo Rosado e Wesley

Laterais: Júnior, Breno, Daniel e Bruno Oliveira

Volantes: Elivélton, Júnior Santos, Trindade e Bino

Meia: Clébson

Atacantes: Adriano Pardal, Ceará, Tata Baiano, Fechale e Alexsandro