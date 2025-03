Juazeirense perde para o Ceará e se complica na Copa do Nordeste

Ceará venceu o Cancão de Fogo por 2 a 0 - Foto: Stephan Eilert / Ceará SC

A Juazeirense entrou em campo nesta quarta-feira, 19, com a missão de pontuar para seguir viva na briga por uma vaga no mata-mata da Copa do Nordeste. No entanto, o Cancão de Fogo não conseguiu segurar o Ceará e acabou derrotado por 2 a 0 na Arena Castelão, pela 6ª e penúltima rodada da competição.

A equipe teve dificuldades para se impor diante do Vozão, que dominou as ações desde o primeiro tempo. O time cearense pressionou e criou diversas chances, enquanto a Juazeirense não conseguiu assustar o goleiro Fernando Miguel. O clube baiano, portanto, sofreu dois gols de Galeano, que decidiram o placar.

Com o resultado, a Juazeirense estaciona nos seis pontos e cai para a sétima posição do Grupo B. Agora, a equipe precisa vencer o Confiança na última rodada e torcer por uma combinação de resultados para avançar ao mata-mata.

Além do triunfo sobre o time sergipano, o Cancão de Fogo depende de um tropeço do próprio Confiança contra o Bahia no jogo atrasado da competição, além de derrotas de América-RN e Sampaio Corrêa em suas partidas finais.

O duelo decisivo da Juazeirense acontece na próxima quarta-feira, 26, quando recebe o Confiança no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.