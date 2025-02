Liverpool é eliminado da Copa da Inglaterra por lanterna da 2ª divisão

Líder da Premier League, o Liverpool foi eliminado pelo modesto Plymouth Argyle, da segunda divisão inglesa - Foto: HENRY NICHOLLS / AFP

O Liverpool sofreu uma surpreendente eliminação na Copa da Inglaterra ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Plymouth Argyle, lanterna da segunda divisão, neste domingo, 9. O revés ocorreu apenas três dias após a equipe garantir vaga na final da Copa da Liga.

A equipe comandada por Arne Slot entrou em campo no sul da Inglaterra com um time alternativo, poupando peças importantes como Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Alisson e Trent Alexander-Arnold. Apesar da superioridade técnica, os 'Reds' encontraram dificuldades diante de um adversário determinado, que já havia eliminado o Brentford, da Premier League, na fase anterior.

O único gol do confronto saiu aos 53 minutos, quando o escocês Ryan Hardie converteu um pênalti, assegurando a histórica classificação do Plymouth. O Liverpool, por sua vez, teve dificuldades para criar jogadas de perigo ao longo da partida e só levou real ameaça ao gol adversário nos acréscimos. O português Diogo Jota, aos 90+3, e o uruguaio Darwin Núñez, aos 90+9, tiveram as melhores oportunidades, mas pararam em grandes defesas do goleiro Conor Hazard.

Com a eliminação, o Liverpool agora volta suas atenções para a Premier League, onde lidera a competição. O próximo desafio da equipe de Slot será o clássico contra o Everton, na quarta-feira, pelo Derby de Merseyside.

Ainda neste domingo, o Wolverhampton garantiu vaga na próxima fase da Copa da Inglaterra ao vencer o Blackburn por 2 a 0, com gols dos brasileiros João Gomes e Matheus Cunha.