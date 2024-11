Mancha Verde nega envolvimento em ataque que vitimou torcedor do Cruzeiro

Ônibus incendiado após confronto entre torcedores do Palmeiras e do Cruzeiro - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Mancha Verde, principal torcida organizada do Palmeiras, divulgou uma nota oficial nesta segunda-feira, 28, negando qualquer envolvimento no violento confronto com torcedores do Cruzeiro que ocorreu em Mairiporã, interior de São Paulo, no último domingo, 27. O incidente deixou um torcedor do Cruzeiro morto e 17 feridos, todos da equipe mineira.

O confronto se desenrolou por volta das 5h20 (horário de Brasília) na rodovia Fernão Dias, quando as torcidas se cruzaram. Durante a altercação, ao menos dois ônibus de torcedores cruzeirenses foram atacados. Um deles foi incendiado e o outro teve sua estrutura danificada, necessitando da intervenção da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que foram acionados por testemunhas do ataque.

Na nota, a Mancha Verde se posicionou sobre as alegações de envolvimento na emboscada, afirmando que "vem sendo apontada injustamente" por veículos de imprensa e redes sociais. A torcida expressou suas condolências à família do torcedor falecido e lamentou o trágico acontecimento.

"A Mancha Alvi Verde não organizou, participou ou incentivou qualquer ação relacionada a esse incidente", afirmaram em comunicado. "Com mais de 45.000 associados, não podemos ser responsabilizados por ações isoladas de cerca de 50 torcedores que desrespeitam os princípios de respeito e paz que promovemos e defendemos."

Além de repudiar a violência, a Mancha Verde reafirmou seu compromisso com a segurança e a convivência pacífica entre torcedores, colocando-se à disposição das autoridades para colaborar nas investigações e auxiliar na identificação e punição dos responsáveis pelo episódio lamentável.