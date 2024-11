Manchester United demite técnico neerlandês Erik ten Hag

Erik ten Hag, ex-técnico Manchester United - Foto: Divulgação | MUFC

O Manchester United anunciou nesta segunda-feira, 28, a demissão do técnico Erik ten Hag, após o mau desempenho no início da temporada do clube, que ocupa a 14ª colocação do Campeonato Inglês após nove rodadas.

"Erik ten Hag deixou o seu cargo como treinador da equipe principal masculina do Manchester United", anunciou o time em comunicado.

Os 'diabos vermelhos' caíram para a 14ª posição após sofrerem a sua quarta derrota na Premier League, por 2 a 1 diante do West Ham, fora de casa no último domingo, 27.