Manchester City empresta ex-jogador do Bahia para clube da Europa

Kayky em ação pelo Bahia, em 2023 - Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

O jovem atacante Kayky, de 21 anos, está de malas prontas para a Holanda. O jogador, que pertence ao Manchester City, será emprestado ao Sparta Rotterdam para a temporada 2024-2025. A informação foi divulgada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências.

Leia mais:

>> Bahia Olímpico: Emerson Ferretti faz movimento ousado por projeto

>> Corinthians x PCC: clube se pronuncia sobre associação com facção

Kayky estava emprestado ao Bahia até julho de 2023, quando disputou sua última partida. Na ocasião, ele enfrentou o Athletico-PR e sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o que o afastou dos campos por mais de um ano. Após a lesão, o jogador retornou a Manchester para iniciar o tratamento e seguir com o processo de recuperação.

Pelo Bahia, Kayky disputou 28 partidas, marcou quatro gols e contribuiu com cinco assistências. Agora, o atacante se prepara para um novo desafio no Sparta Rotterdam, da primeira divisão do futebol holandês. Ele deve marcar presença no próximo jogo da equipe, no domingo, 25, antes de assinar contrato de empréstimo sem opção de compra.