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ULTRAPASSAGEM

Manchester City vence e assume a liderança do Campeonato Inglês

Time de Pep Guardiola ultrapassou o Arsenal na corrida pelo título

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em

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O gol da vitória do Manchester City contra o Burnley saiu dos pés de Haaland após lançamento de Jeremy Doku
O gol da vitória do Manchester City contra o Burnley saiu dos pés de Haaland após lançamento de Jeremy Doku -

Com gol do norueguês Erling Haaland, o Manchester City venceu o Burnley por 1 a 0 nesta quarta-feira, 22, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado faz o time comandado por Pep Guardiola assumir provisoriamente a liderança do torneio na reta final da temporada, ultrapassando o Arsenal na corrida pelo título da Premier League.

Os Gunners, que lideraram a competição consecutivamente da 7ª rodada até agora, viram a vantagem construída sobre o City diminuir gradativamente nas últimas rodadas.

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A equipe de Manchester mantém uma sequência de cinco vitórias consecutivas, incluindo o resultado positivo no confronto direto contra o Arsenal, além de 11 jogos de invencibilidade.

No segundo turno, o City teve apenas uma derrota e somou 29 pontos, enquanto o time comandado por Mikel Arteta já perdeu três vezes e somou apenas 25 pontos no mesmo período.

Rivalidade recente

O futebol inglês é marcado por grandes rivalidades em diferentes períodos. No início dos anos 2000, o Arsenal comandado pelo francês Arsene Wenger esteve numa disputa interna contra o Manchester United de Sir Alex Ferguson. Ambos são considerados os maiores treinadores dos seus respectivos clubes.

Já na segunda metade da década de 2010, com a chegada de Pep Guardiola ao futebol inglês, se estabeleceu uma rivalidade entre o Manchester City e o Liverpool comandado pelo alemão Jurgen Klopp.

Mikel Arteta, por sua vez, assumiu o Arsenal em dezembro de 2019, sendo fundamental no processo de reconstrução da equipe, que brigou pelo título da Premier League nas últimas três temporadas, as duas primeiras contra o Manchester City. Após a conquista do Liverpool na última temporada, a disputa pelo topo da competição voltou a ser protagonizada pelos dois times agora em 2025/26.

  • Manchester City vence e assume a liderança do Campeonato Inglês
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Manchester City vence e assume a liderança do Campeonato Inglês Manchester City vence e assume a liderança do Campeonato Inglês

Além disso, antes de se juntar ao Arsenal, Arteta integrou a comissão técnica de Pep Guardiola no City, o que aumenta ainda mais o tom da rivalidade entre os dois treinadores.

Próximos compromissos

Já eliminado da Champions League, o Manchester City tem a Premier League como sua grande prioridade para a reta final da temporada, diferentemente do Arsenal. Em busca do título inédito da competição europeia, os Gunners enfrentam o Atlético de Madrid na semifinal do torneio, podendo enfrentar Bayern de Munique ou PSG em uma eventual final.

No entanto, o City também tem outro compromisso para além do Campeonato Inglês: a Copa da Inglaterra. O time de Manchester enfrenta o Southampton, da segunda divisão, neste sábado, 25, em partida válida pela semifinal do torneio.

Confira os próximos jogos de cada equipe

Manchester City

  • 25/04 - Southampton (C) | Copa da Inglaterra (Semifinal)
  • 04/05 - Everton (F) | Premier League (Rodada 35)
  • 09/05 - Brentford (C) | Premier League (Rodada 36)
  • 17/05 - Bournemouth (F) | Premier League (Rodada 37)
  • 22/05 - Crystal Palace (C) | Premier League (Rodada 31)
  • 24/05 - Aston Villa (C) | Premier League (Rodada 38)

Arsenal

  • 25/04 - Newcastle (C) | Premier League (Rodada 34)
  • 29/04 - Atlético de Madrid (F) | Champions League (Semifinal)
  • 02/05 - Fulham (C) | Premier League (Rodada 35)
  • 05/05 - Atlético de Madrid (C) | Champions League (Semifinal)
  • 10/05 - West Ham (F) | Premier League (Rodada 36)
  • 17/05 - Burnley (C) | Premier League (Rodada 37)
  • 24/05 - Crystal Palace (F) | Premier League (Rodada 38)

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