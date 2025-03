Matheus Cunha celebra volta à Seleção e quer corresponder expectativas

Matheus Cunha se apresenta para seu retorno à Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Vivendo grande fase na Premier League, Matheus Cunha voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira. O atacante do Wolverhampton foi chamado pelo técnico Dorival Júnior para os próximos compromissos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e comemorou o retorno em entrevista à CBF TV nesta terça-feira, 18.

"É sempre um objetivo muito grande voltar para Seleção, e fico muito feliz de voltar num momento em que estou demonstrando no meu clube muita felicidade e futebol muito bem jogado. Qualquer oportunidade de estar na Seleção Brasileira é muito gratificante, não tem como chegar aqui e cogitar dar menos de 100%, aqui você tenta dar até mais do que 100%", destacou Cunha.

Aos 25 anos, Matheus Cunha vive sua temporada mais artilheira da carreira. Pelo Wolverhampton, ele já marcou 15 gols e distribuiu quatro assistências em 29 partidas. O desempenho chamou a atenção da comissão técnica, e Dorival Júnior fez questão de destacar a evolução e a regularidade do jogador.

"Matheus vem desenvolvendo já há algum tempo. Vem tendo regularidade e reconhecimento. Todas as observações feitas foram muito positivas em relação às atuações e ao comportamento", afirmou o treinador.

Honrado com os elogios, Cunha garantiu que pretende retribuir a confiança dentro de campo. "Fico muito feliz e lisonjeado por todas as palavras dele. Ser elogiado pelo treinador faz com que você fique mais feliz e confiante. No que depender de mim, vou tentar suprir todas essas expectativas e esses elogios dentro de campo vestindo a camisa da Seleção", disse o atacante.

A próxima partida da Seleção Brasileira será contra a Colômbia, na quinta-feira (20), às 21h45, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Para Cunha, o duelo tem um significado especial. Apesar de ter sido revelado pelo Coritiba, o atacante nunca atuou profissionalmente no Brasil e só jogou no país vestindo a camisa da Seleção.

"É diferente, nunca joguei no Brasil, só joguei aqui com a Seleção. No Coritiba, não era no profissional. O sentimento que tenho pelo torcedor brasileiro é sempre vestindo essa camisa. O brasileiro tem um orgulho muito grande da Seleção. Nos momentos positivos e negativos, sentem como se fosse parte deles. Espero que a gente possa demonstrar o nosso trabalho tão bem dentro de campo para que seja contagiado para fora", comentou.

O jogo contra os colombianos marcará o retorno de Matheus Cunha à Amarelinha. Sua última partida pela Seleção foi em outubro do ano passado, na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, ainda sob o comando de Fernando Diniz. Desta vez, a expectativa é de casa cheia no Mané Garrincha, assim como ocorreu na vitória por 4 a 0 sobre o Peru, quando mais de 60 mil torcedores estiveram no estádio.