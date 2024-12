LIGA DOS CAMPEÕES Mbappé perde pênalti, Liverpool faz dois e afunda o Real na Champions Duelo em Anfield terminou em 2 a 0 para os ingleses Por Redação 27/11/2024 - 18:56 h | Atualizada em 27/11/2024 - 19:23

Mac Allister foi o autor do primeiro gol do Liverpool diante do Real Madrid - Foto: Divulgação | Redes Sociais

Mesmo com o desfalque do Vini Jr., o Real Madrid precisava vencer para subir na classificação da Champions League, entretanto, em noite infeliz do francês Kyllian Mbappé, que teve cobrança de pênalti defendida pelo goleiro Kelleher, o Liverpool levou a melhor em Anfield, na Inglaterra, e venceu o confronto por 2 a 0.

O duelo, válido pela 5ª rodada da competição, manteve o Real Madrid afudado na 24ª posição do formato de liga da Champions. Por outro lado, os ingleses mantiveram o 100% de aproveitamento e assumiram a liderança na tabela com 15 pontos conquistados. Os gols do confronto foram marcados pelo argentino Mac Allister, que abriu o placar aos 52 minutos após bela jogada trabalhada pela equipe do treinador Arne Slot. Aos 31 minutos do segundo tempo, o holandês Cody Gakpo ampliou o resultado. Veja os outros resultados da rodada desta quarta-feira, 27, da Liga dos Campeões:

Aston Villa 0 x 0 Juventus

Mônaco 2 x 3 Benfica

PSV 2 x 2 Shakhtar Donetsk

Celtic 1 x 1 Club Brugge

Bologna 1 x 1 LOSC Lille

Dínamo 0 x 2 Borussia Dortmund

