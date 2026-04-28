Melhor sem ele? Santos emenda quatro jogos sem vencer com Neymar
Time empatou com o San Lorenzo na noite desta terça-feira, 28
Mesmo com Neymar em campo, o Santos chegou, na noite desta terça-feira, 28, ao seu quinto jogo consecutivo sem vencer. O empate por 1 a 1 com o San Lorenzo fora de casa, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, manteve o time na lanterna do grupo D da competição.
Apesar de ter o camisa 10 como sua referência técnica, o Santos também não tem conseguido resultados positivos com o craque em campo. Da sequência de cinco jogos sem vencer, Neymar participou de quatro.
Leia Também:
Ainda assim, o time paulista tem um aproveitamento melhor quando o craque está em campo: sem Neymar, o Santos tem 30% de aproveitamento; já com o camisa 10, a equipe consegue 42% de aproveitamento.
O grande problema, no entanto, é a frequência com que Neymar consegue estar disponível para a equipe paulista. Dos 24 jogos do Santos em 2026, o camisa 10 só atuou em 11 devido a diferentes problemas físicos apresentados ao longo da temporada.
Confira os jogos do Santos com e sem Neymar
Com neymar: 11 jogos (3V 5E 3E) → 42% de aproveitamento
- 15/02 - Santos 6x0 Velo Clube (Paulistão)
- 22/02 - Novorizontino 2x1 Santos (Paulistão)
- 26/02 - Santos 2x1 Vasco (Brasileirão)
- 15/03 - Santos 1x1 Corinthians (Brasileirão)
- 18/03 - Santos 1x2 Internacional (Brasileirão)
- 02/04 - Santos 2x0 Remo (Brasileirão)
- 11/04 - Santos 1x0 Atlético-MG (Brasileirão)
- 14/04 - Santos 1x1 Deportivo Recoleta (Sul-Americana)
- 19/04 - Santos 2x3 Fluminense (Brasileirão)
- 22/04 - Santos 0x0 Coritiba (Copa do Brasil)
- 28/04 - San Lorenzo 1x1 Santos (Sul-Americana)
Sem neymar: 13 jogos (2V 6E 5D) → 30% de aproveitamento
- 10/01 - Santos 2x1 Novorizontino (Paulistão)
- 14/01 - Palmeiras 1x0 Santos (Paulistão)
- 18/01 - Guarani 1x1 Santos (Paulistão)
- 22/01 - Santos 1x1 Corinthians (Paulistão)
- 25/01 - Santos 0x0 Bragantino (Paulistão)
- 28/01 - Chapecoense 4x2 Santos (Brasileirão)
- 31/01 - São Paulo 2x0 Santos (Paulistão)
- 04/02 - Santos 1x1 São Paulo (Brasileirão)
- 08/02 - Noroeste 1x2 Santos (Paulistão)
- 12/02 - Athletico 2x1 Santos (Brasileirão)
- 10/03 - Mirassol 2x2 Santos (Brasileirão)
- 22/03 - Cruzeiro 0x0 Santos (Brasileirão)
- 05/04 - Flamengo 3x1 Santos (Brasileirão)
- 08/04 - Cuenca 1x0 Santos (Sul-Americana)
- 25/04 - Bahia 2x2 Santos (Brasileirão)
