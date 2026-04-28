Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > FUTEBOL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEQUÊNCIA NEGATIVA

Melhor sem ele? Santos emenda quatro jogos sem vencer com Neymar

Time empatou com o San Lorenzo na noite desta terça-feira, 28

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Neymar no Santos
Neymar no Santos - Foto: Raul Baretta | Santos

Mesmo com Neymar em campo, o Santos chegou, na noite desta terça-feira, 28, ao seu quinto jogo consecutivo sem vencer. O empate por 1 a 1 com o San Lorenzo fora de casa, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, manteve o time na lanterna do grupo D da competição.

Apesar de ter o camisa 10 como sua referência técnica, o Santos também não tem conseguido resultados positivos com o craque em campo. Da sequência de cinco jogos sem vencer, Neymar participou de quatro.

Tudo sobre Futebol em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda assim, o time paulista tem um aproveitamento melhor quando o craque está em campo: sem Neymar, o Santos tem 30% de aproveitamento; já com o camisa 10, a equipe consegue 42% de aproveitamento.

O grande problema, no entanto, é a frequência com que Neymar consegue estar disponível para a equipe paulista. Dos 24 jogos do Santos em 2026, o camisa 10 só atuou em 11 devido a diferentes problemas físicos apresentados ao longo da temporada.

Confira os jogos do Santos com e sem Neymar

Com neymar: 11 jogos (3V 5E 3E) → 42% de aproveitamento

  • 15/02 - Santos 6x0 Velo Clube (Paulistão)
  • 22/02 - Novorizontino 2x1 Santos (Paulistão)
  • 26/02 - Santos 2x1 Vasco (Brasileirão)
  • 15/03 - Santos 1x1 Corinthians (Brasileirão)
  • 18/03 - Santos 1x2 Internacional (Brasileirão)
  • 02/04 - Santos 2x0 Remo (Brasileirão)
  • 11/04 - Santos 1x0 Atlético-MG (Brasileirão)
  • 14/04 - Santos 1x1 Deportivo Recoleta (Sul-Americana)
  • 19/04 - Santos 2x3 Fluminense (Brasileirão)
  • 22/04 - Santos 0x0 Coritiba (Copa do Brasil)
  • 28/04 - San Lorenzo 1x1 Santos (Sul-Americana)

Sem neymar: 13 jogos (2V 6E 5D) → 30% de aproveitamento

  • 10/01 - Santos 2x1 Novorizontino (Paulistão)
  • 14/01 - Palmeiras 1x0 Santos (Paulistão)
  • 18/01 - Guarani 1x1 Santos (Paulistão)
  • 22/01 - Santos 1x1 Corinthians (Paulistão)
  • 25/01 - Santos 0x0 Bragantino (Paulistão)
  • 28/01 - Chapecoense 4x2 Santos (Brasileirão)
  • 31/01 - São Paulo 2x0 Santos (Paulistão)
  • 04/02 - Santos 1x1 São Paulo (Brasileirão)
  • 08/02 - Noroeste 1x2 Santos (Paulistão)
  • 12/02 - Athletico 2x1 Santos (Brasileirão)
  • 10/03 - Mirassol 2x2 Santos (Brasileirão)
  • 22/03 - Cruzeiro 0x0 Santos (Brasileirão)
  • 05/04 - Flamengo 3x1 Santos (Brasileirão)
  • 08/04 - Cuenca 1x0 Santos (Sul-Americana)
  • 25/04 - Bahia 2x2 Santos (Brasileirão)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Futebol neymar santos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Neymar no Santos
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

Neymar no Santos
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Neymar no Santos
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Neymar no Santos
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

x