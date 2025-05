Messi homenageia papa Francisco: "Obrigado por tornar o mundo melhor"

Messi se despede do papa Francisco - Foto: HANDOUTOSSERVATORE ROMANO / AFP

A morte do papa Francisco, aos 88 anos, nesta segunda-feira, 21, comoveu o mundo. Entre as inúmeras homenagens, uma das mais marcantes veio de Lionel Messi. O craque argentino e ídolo do Inter Miami expressou sua gratidão ao líder religioso em uma publicação nas redes sociais.

"Um papa distinto, próximo, argentino... Descanse em paz, papa Francisco", escreveu Messi em seu perfil oficial no Instagram. O jogador ainda acrescentou: "Obrigado por tornar o mundo um lugar melhor. Sentiremos sua falta".

O capitão da seleção argentina aproveitou a mensagem para recordar o encontro que teve com o papa em 2013, no Vaticano. Na ocasião, Francisco — torcedor confesso do San Lorenzo — recebeu as seleções de Argentina e Itália, lideradas por Messi e Gianluigi Buffon, às vésperas de um amistoso em homenagem ao pontífice.

Durante o encontro, Messi presenteou o papa com uma pequena oliveira, símbolo de paz. Ao longo dos anos, o camisa 10 também enviou camisas autografadas dos clubes por onde passou: Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami.

Em 2021, após receber o uniforme do PSG, o papa Francisco respondeu de maneira carinhosa: "Obrigado pela proximidade, obrigado pela mensagem e por não deixar a fama subir à cabeça".

Fã declarado do futebol, Francisco chamava o esporte de "o mais bonito do mundo" e o via como instrumento de paz e educação. Durante seu pontificado, recebeu grandes nomes do futebol mundial no Vaticano, como Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic e o próprio Messi.